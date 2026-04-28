Près du Havre, six wingfoilers en difficulté au large de la plage du Bout du Monde

Illustration infonormandie
Six pratiquants de wingfoil ont mobilisé les secours, ce mardi soir, au large de la plage du Bout du Monde à Saint-Adresse. Deux d’entre eux ont été ramenés vers le rivage par l’équipe nautique des sapeurs-pompiers.
Les secours ont été engagés vers 19h10 pour une intervention en milieu aquatique. À leur arrivée, six usagers de wingfoil se trouvaient en mer, possiblement en difficulté.
Les secours ont été engagés vers 19h10 pour une intervention en milieu aquatique. À leur arrivée, six usagers de wingfoil se trouvaient en mer, possiblement en difficulté.
Deux personnes prises en charge
Deux pratiquants ont pu regagner la plage par leurs propres moyens, indemnes. Deux autres ont été secourus par l’équipe de sauvetage aquatique, à l’aide d’une embarcation, puis ramenés vers le rivage pour être examinés.
Au total, neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés, avec l’appui de la police, de la capitainerie/Moderato et de l’astreinte nautique. L’intervention était toujours en cours en début de soirée, les allers-retours de l’embarcation se poursuivant.
Au total, neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés, avec l’appui de la police, de la capitainerie/Moderato et de l’astreinte nautique. L’intervention était toujours en cours en début de soirée, les allers-retours de l’embarcation se poursuivant.
Mise à jour à 20h25
Les deux derniers pratiquants encore en mer sont finalement sortis de l’eau par leurs propres moyens. Le bilan définitif fait état de six usagers revenus sur la plage, tous indemnes.
L’intervention des sapeurs-pompiers est désormais terminée et l’ensemble des personnes concernées a pu regagner son domicile.
Les deux derniers pratiquants encore en mer sont finalement sortis de l’eau par leurs propres moyens. Le bilan définitif fait état de six usagers revenus sur la plage, tous indemnes.
L’intervention des sapeurs-pompiers est désormais terminée et l’ensemble des personnes concernées a pu regagner son domicile.