Grigneuseville : un incendie ravage 18 hectares de culture, une machine agricole détruite

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à 14h33. À leur arrivée, une machine agricole était déjà en flammes et le feu s’était propagé au champ cultivé. Au total, 18 hectares ont été parcourus par les flammes sur une parcelle de 20 hectares.
Un drone déployé
Pour contenir le sinistre, 23 sapeurs-pompiers ont été engagés, avec huit engins et un chef de groupe. Un drone a également été déployé afin d’aider les équipes au sol à surveiller la progression de l’incendie et cibler les zones encore actives.
L’intervention s’est poursuivie durant l’après-midi pour noyer les derniers foyers et éviter toute reprise, dans un contexte de végétation sèche favorable à la propagation rapide des flammes.
L’intervention s’est poursuivie durant l’après-midi pour noyer les derniers foyers et éviter toute reprise, dans un contexte de végétation sèche favorable à la propagation rapide des flammes.
Circulation à éviter dans le secteur
Les autorités ont recommandé d’éviter le secteur de Grigneuseville pendant toute la durée des opérations afin de faciliter l’accès des secours et des engins d’intervention.
A SAVOIR Qu’est-ce que le miscanthus ?
Le miscanthus est une grande graminée cultivée notamment pour la biomasse, le paillage ou comme combustible. Très sec en surface à certaines périodes, ce type de culture peut favoriser une propagation rapide du feu en cas d’étincelle ou de départ d’incendie.
Le miscanthus est une grande graminée cultivée notamment pour la biomasse, le paillage ou comme combustible. Très sec en surface à certaines périodes, ce type de culture peut favoriser une propagation rapide du feu en cas d’étincelle ou de départ d’incendie.