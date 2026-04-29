Grigneuseville : un incendie ravage 18 hectares de culture, une machine agricole détruite

Pour contenir le sinistre, 23 sapeurs-pompiers ont été engagés, avec huit engins et un chef de groupe. Un drone a également été déployé afin d’aider les équipes au sol à surveiller la progression de l’incendie et cibler les zones encore actives.



L’intervention s’est poursuivie durant l’après-midi pour noyer les derniers foyers et éviter toute reprise, dans un contexte de végétation sèche favorable à la propagation rapide des flammes.