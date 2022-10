Elbeuf : 56 occupants d’un immeuble évacués en raison d’un feu de voitures ce matin

Les fumées se sont cependant répandues dans les parties communes du bâtiment de trois étages, d’où la nécessité d’évacuer les occupants qui ont été regroupés à proximité le temps de l’intervention des secours. Ils ont pu regagner l’immeuble vers 6 heures après ventilation et une dernière reconnaissance des lieux.



Il n’y a eu ni blessé ni intoxiqué, précise ce matin le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).



Dix-neuf sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins, ainsi que la police municipale.