Deux roulottiers, sans domicile fixe, appréhendés par la BAC à Sotteville-lès-Rouen

A la vue des policiers, les individus ont pris la fuite en abandonnant un carton et un sac. Ils ont été rapidement rattrapés, mais l'un d'eux s'est rebellé et a dû être plaqué au sol pour être menotté.



Dans le carton et le sac, les fonctionnaires ont découvert une paire de basket, des boissons des comestiques, une veste et ...une crêpière.



Les deux suspects, âgés de 24 et 29 ans et sans domlicilie fixe, ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen pour dégradations et vol à la roulotte.