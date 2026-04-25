Deux plaisanciers meurent en mer au large de Saint-Georges-de-la-Rivière (Manche)

Les deux occupants ont été découverts inanimés à proximité de l’embarcation - Illustration © Adobe Stock de
Deux pêcheurs de loisirs ont été retrouvés morts, vendredi soir, au large de Saint-Georges-de-la-Rivière, près de Barneville-Carteret dans la Manche. Leur embarcation, partie relever des casiers, a été découverte retournée.
L’inquiétude est venue d’un témoin présent sur la plage. Les deux plaisanciers, habitués du secteur, devaient rentrer vers 19h30. Vers 21 heures, leur tracteur et leur remorque se trouvaient toujours sur la plage, ce qui a conduit le sémaphore de Carteret à alerter le centre régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg.
L’inquiétude est venue d’un témoin présent sur la plage. Les deux plaisanciers, habitués du secteur, devaient rentrer vers 19h30. Vers 21 heures, leur tracteur et leur remorque se trouvaient toujours sur la plage, ce qui a conduit le sémaphore de Carteret à alerter le centre régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg.
Un message Mayday Relay a aussitôt été diffusé. L’hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus, plusieurs moyens de la SNSM, une vedette des douanes et un avion de patrouille maritime Atlantique 2 ont été mobilisés ou déroutés vers la zone de recherches, ,détaille ce samedi la préfecture maritime..
Vers 22 heures, l’hélicoptère a repéré une coque retournée. Le semi-rigide SNS 7-017 Père Husson II de la SNSM de Barneville-Carteret a ensuite constaté que l’hélice du bateau était prise dans un bout de casier.
Les deux occupants ont été découverts inanimés à proximité de l’embarcation. L’une des victimes a été ramenée à terre par la SNSM, l’autre hélitreuillée par l’hélicoptère H160. Malgré la prise en charge par un médecin, les deux hommes ont été déclarés décédés vers 22h45.
Le bateau a ensuite été remorqué vers le port de Carteret.
Une enquête a été ouverte afin de déteminrer précisément l'origine et les circontsances du drame.
Vers 22 heures, l’hélicoptère a repéré une coque retournée. Le semi-rigide SNS 7-017 Père Husson II de la SNSM de Barneville-Carteret a ensuite constaté que l’hélice du bateau était prise dans un bout de casier.
Les deux occupants ont été découverts inanimés à proximité de l’embarcation. L’une des victimes a été ramenée à terre par la SNSM, l’autre hélitreuillée par l’hélicoptère H160. Malgré la prise en charge par un médecin, les deux hommes ont été déclarés décédés vers 22h45.
Le bateau a ensuite été remorqué vers le port de Carteret.
Une enquête a été ouverte afin de déteminrer précisément l'origine et les circontsances du drame.