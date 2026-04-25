Deux plaisanciers meurent en mer au large de Saint-Georges-de-la-Rivière (Manche)

Deux pêcheurs de loisirs ont été retrouvés morts, vendredi soir, au large de Saint-Georges-de-la-Rivière, près de Barneville-Carteret dans la Manche. Leur embarcation, partie relever des casiers, a été découverte retournée.



L’inquiétude est venue d’un témoin présent sur la plage. Les deux plaisanciers, habitués du secteur, devaient rentrer vers 19h30. Vers 21 heures, leur tracteur et leur remorque se trouvaient toujours sur la plage, ce qui a conduit le sémaphore de Carteret à alerter le centre régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg.