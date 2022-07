Dans l’Eure, les sapeurs-pompiers récupèrent un chat tombé dans un puisard de 10 m

S’agissant d’une opération délicate, les secours ont sollicité le concours d’une équipe spécialisée du groupe de de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).



A l’aide de cordes et d’un matériel adapté ces sapeurs-pompiers sont descendus dans le puits et ont récupéré le chat en parfaite santé avant de le remettre à ses propriétaires, relate ce matin le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).