D’la samba dans les épinards revient en juin pour une 4e édition festive entre Rouen et Maromme

Le festival normand dédié aux musiques brésiliennes fera son retour du 5 au 7 juin 2026 pour une quatrième édition annoncée plus ouverte, plus accessible et toujours aussi rythmée. Baptisé D’la samba dans les épinards, l’événement investira Rouen et Maromme avec concerts, défilés, stages et animations familiales.