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D’la samba dans les épinards revient en juin pour une 4e édition festive entre Rouen et Maromme


Jeudi 16 Avril 2026 - 13:53

Le festival normand dédié aux musiques brésiliennes fera son retour du 5 au 7 juin 2026 pour une quatrième édition annoncée plus ouverte, plus accessible et toujours aussi rythmée. Baptisé D’la samba dans les épinards, l’événement investira Rouen et Maromme avec concerts, défilés, stages et animations familiales.




D’la samba dans les épinards revient en juin pour une 4e édition festive entre Rouen et Maromme
Porté par l’association Agogô Percussions, le rendez-vous promet trois jours de fête autour des cultures brésiliennes. Plus de 70 artistes sont attendus avec au programme batucadas, samba, funk, soul et métissages musicaux entre traditions du Brésil et influences contemporaines.

Le coup d’envoi sera donné vendredi 5 juin à Maromme, au parc Signa, avec une soirée de concerts sous chapiteau à partir de 19 heures. Le lendemain, samedi 6 juin, place aux initiations aux percussions brésiliennes, aux animations pour enfants et au marché, en accès libre, avant un défilé de batucadas dans le centre-ville de Rouen entre 14 h et 17 h.

Une nouvelle soirée de concerts est prévue samedi soir à Maromme. Le dimanche 7 juin, le parc Signa accueillera une battle de batucadas ainsi que de nouvelles animations gratuites.

Des stages pour tous les publics

En parallèle, des stages de danse afrobrésilienne et de percussions seront proposés samedi et dimanche à Maromme. L’organisation précise qu’ils s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux initiés.

Les organisateurs mettent également en avant une démarche écoresponsable, l’événement ayant obtenu une labellisation “éco-événement” de la Métropole Rouen Normandie.

A SAVOIR -- Infos pratiques
    •  Dates : du 5 au 7 juin 2026
    •  Lieux : Rouen et Maromme (Parc Signa)
    •  Tarifs concerts : 15 €, 12 € en réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
    •  Animations de journée : gratuites
    •  Restauration et buvette sur place
    •  Programme complet : dlasambadanslesepinards.com



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