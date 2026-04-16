D’la samba dans les épinards revient en juin pour une 4e édition festive entre Rouen et Maromme

Porté par l’association Agogô Percussions, le rendez-vous promet trois jours de fête autour des cultures brésiliennes. Plus de 70 artistes sont attendus avec au programme batucadas, samba, funk, soul et métissages musicaux entre traditions du Brésil et influences contemporaines.
Le coup d’envoi sera donné vendredi 5 juin à Maromme, au parc Signa, avec une soirée de concerts sous chapiteau à partir de 19 heures. Le lendemain, samedi 6 juin, place aux initiations aux percussions brésiliennes, aux animations pour enfants et au marché, en accès libre, avant un défilé de batucadas dans le centre-ville de Rouen entre 14 h et 17 h.
Le coup d’envoi sera donné vendredi 5 juin à Maromme, au parc Signa, avec une soirée de concerts sous chapiteau à partir de 19 heures. Le lendemain, samedi 6 juin, place aux initiations aux percussions brésiliennes, aux animations pour enfants et au marché, en accès libre, avant un défilé de batucadas dans le centre-ville de Rouen entre 14 h et 17 h.
Une nouvelle soirée de concerts est prévue samedi soir à Maromme. Le dimanche 7 juin, le parc Signa accueillera une battle de batucadas ainsi que de nouvelles animations gratuites.
Des stages pour tous les publics
En parallèle, des stages de danse afrobrésilienne et de percussions seront proposés samedi et dimanche à Maromme. L’organisation précise qu’ils s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux initiés.
Les organisateurs mettent également en avant une démarche écoresponsable, l’événement ayant obtenu une labellisation “éco-événement” de la Métropole Rouen Normandie.
Les organisateurs mettent également en avant une démarche écoresponsable, l’événement ayant obtenu une labellisation “éco-événement” de la Métropole Rouen Normandie.
A SAVOIR -- Infos pratiques
• Dates : du 5 au 7 juin 2026
• Lieux : Rouen et Maromme (Parc Signa)
• Tarifs concerts : 15 €, 12 € en réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
• Animations de journée : gratuites
• Restauration et buvette sur place
• Programme complet : dlasambadanslesepinards.com
• Dates : du 5 au 7 juin 2026
• Lieux : Rouen et Maromme (Parc Signa)
• Tarifs concerts : 15 €, 12 € en réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
• Animations de journée : gratuites
• Restauration et buvette sur place
• Programme complet : dlasambadanslesepinards.com