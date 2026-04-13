Incendies de conteneurs à Dieppe : un homme de 25 ans placé en détention

SEINE-MARITIME

Plusieurs bacs à ordures ont été incendiés en pleine nuit dans le centre de Dieppe. Rapidement interpellé, un homme de 25 ans a reconnu les faits. Il a été placé en détention en attendant son passage devant la justice, aujourd'hui lundi.