Incendies de conteneurs à Dieppe : un homme de 25 ans placé en détention

Dans la nuit du du 10 au 11 avril, peu après 1 heure, les policiers sont intervenus rue Saint-Jacques à Dieppe pour une série de départs de feu visant des conteneurs à ordures ménagères.
À leur arrivée, plusieurs bacs étaient déjà embrasés. Un individu correspondant au signalement fourni par un témoin a été repéré et contrôlé à proximité immédiate des faits. Le suspect est un homme âgé de 25 ans.
À leur arrivée, plusieurs bacs étaient déjà embrasés. Un individu correspondant au signalement fourni par un témoin a été repéré et contrôlé à proximité immédiate des faits. Le suspect est un homme âgé de 25 ans.
Interpellé sur place, il reconnaît les faits
Le témoin à l’origine de l’alerte a immédiatement confirmé qu’il s’agissait de la personne aperçue quittant les lieux juste après le départ des flammes. Lors de son audition, le suspect a reconnu spontanément être à l’origine des incendies, indiquant avoir agi faute de solution d’hébergement.
Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert un briquet sur lui.
Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert un briquet sur lui.
Quatre conteneurs détruits,
Au total, quatre conteneurs ont été touchés : deux ont été entièrement détruits devant un commerce, noircissant la façade, un troisième a subi le même sort devant un autre magasin et enfin un quatrième a été incendié au milieu de la chaussée.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes et sécuriser le secteur.
Interpellé puis placé en garde à vue, l’incendiaire présumé a été déféré devant un magistrat du parquet de Dieppe pour incendie volontaire avant d’être placé en détention provivoire. Il doit être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes et sécuriser le secteur.
Interpellé puis placé en garde à vue, l’incendiaire présumé a été déféré devant un magistrat du parquet de Dieppe pour incendie volontaire avant d’être placé en détention provivoire. Il doit être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi.