Vacances de printemps : un week-end chargé sur les routes, surtout vendredi et samedi

L'autoroute A13 entre Paris et la Normandie connaîtra ses sempiternelles bouchons et ralentissements tout azu long de ce week-end de chassé-croisé - Illustration infoNormandie
Ce week-end s’annonce particulièrement chargé sur les routes, avec un chassé-croisé entre les trois zones scolaires : début des congés pour la zone C, deuxième semaine pour la zone B et fin des vacances pour la zone A. Dans ce contexte, la journée de vendredi concentrera les principales difficultés sur le réseau.
En Île-de-France, les premiers ralentissements sont attendus dès la fin de matinée vendredi 17 avril sur l’A10, et dans une moindre mesure sur l’A6, avant une nette aggravation en début d’après-midi sous l’effet cumulé des départs en vacances et du trafic habituel de fin de semaine. L'autoroute A13, entre Paris et la Normandie, ne sera pas en reste.
En Île-de-France, les premiers ralentissements sont attendus dès la fin de matinée vendredi 17 avril sur l’A10, et dans une moindre mesure sur l’A6, avant une nette aggravation en début d’après-midi sous l’effet cumulé des départs en vacances et du trafic habituel de fin de semaine. L'autoroute A13, entre Paris et la Normandie, ne sera pas en reste.
Vendredi et samedi sous surveillance
Dans le sens des retours, Bison Futé annonce également une circulation dense vendredi après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7, A41, A43, A46 et A48, avec des difficultés susceptibles de se prolonger jusqu’en début de soirée.
Le lendemain, samedi 18 avril, la vigilance restera de mise dans le sens des départs. En Île-de-France, le trafic devrait se densifier dès le début de matinée sur les autoroutes A10 et A6, avant de se tendre davantage à partir du milieu de matinée. L’A13 pourrait aussi connaître des ralentissements à partir de la fin de matinée.
Le lendemain, samedi 18 avril, la vigilance restera de mise dans le sens des départs. En Île-de-France, le trafic devrait se densifier dès le début de matinée sur les autoroutes A10 et A6, avant de se tendre davantage à partir du milieu de matinée. L’A13 pourrait aussi connaître des ralentissements à partir de la fin de matinée.
Les prévisions de circulation
Dans le sens des départs :
Vendredi 17 avril : vert au niveau national, orange en Île-de-France
Samedi 18 avril : vert au niveau national, orange en Île-de-France
Dimanche 19 avril : vert au niveau national
Dans le sens des retours :
Vendredi 17 avril : vert au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes
Samedi 18 avril : vert au niveau national
Dimanche 19 avril : vert au niveau national
Vendredi 17 avril : vert au niveau national, orange en Île-de-France
Samedi 18 avril : vert au niveau national, orange en Île-de-France
Dimanche 19 avril : vert au niveau national
Dans le sens des retours :
Vendredi 17 avril : vert au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes
Samedi 18 avril : vert au niveau national
Dimanche 19 avril : vert au niveau national
A SAVOIR
Les vacances concernent ce week-end les académies des trois zones :
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Les vacances concernent ce week-end les académies des trois zones :
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.