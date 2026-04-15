Vacances de printemps : un week-end chargé sur les routes, surtout vendredi et samedi

Le trafic s’annonce soutenu pour le week-end des 17, 18 et 19 avril, marqué par le croisement des vacances scolaires des trois zones. Bison Futé prévoit surtout des difficultés vendredi en Île-de-France dans le sens des départs, et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours.