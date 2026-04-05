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Le choc a été particulièrement violent. Ce samedi 4 avril, peu avant 19 h 30, un véhicule de tourisme et un utilitaire sont entrés en collision sur la route du Neubourg, à hauteur de la commune de Le Troncq, près du Neubourg dans l'Eure.
Six occupants ont été pris en charge par les secours. Parmi eux, deux femmes de 23 et 57 ans ont été grièvement blessées. Toutes deux ont été classées en urgence absolue. La plus jeune a été évacuée par la route, médicalisée par une équipe du Smur, vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen. La seconde a été héliportée par Viking, l’hélicoptère du Samu 76, vers ce même établissement.
Six occupants ont été pris en charge par les secours. Parmi eux, deux femmes de 23 et 57 ans ont été grièvement blessées. Toutes deux ont été classées en urgence absolue. La plus jeune a été évacuée par la route, médicalisée par une équipe du Smur, vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen. La seconde a été héliportée par Viking, l’hélicoptère du Samu 76, vers ce même établissement.
Quatre autres blessés transportés vers Évreux et les Feugrais
Quatre autres victimes, plus légèrement atteintes, ont également nécessité une hospitalisation. Il s’agit de deux femmes de 27 et 55 ans, d’un homme de 28 ans et d’un nourrisson. Ils ont été conduits vers le centre hospitalier d’Évreux et l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf.
Au total, dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours aux victimes, leur prodiguer les premiers soins et assurer leur transport. Les gendarmes sont aussi intervenus afin de sécuriser la zone pendant les opérations et effectuer les constatations.
Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra préciser les causes de cette collision.
Au total, dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours aux victimes, leur prodiguer les premiers soins et assurer leur transport. Les gendarmes sont aussi intervenus afin de sécuriser la zone pendant les opérations et effectuer les constatations.
Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra préciser les causes de cette collision.