Six blessés dont deux graves dans une collision entre une voiture et un utilitaire près du Neubourg

EURE

Six personnes, dont un nourrisson, ont été blessées samedi soir dans une collision entre deux véhicules sur la route du Neubourg, à Le Troncq, près du Neubourg dans l’Eure. Deux des victimes ont été blessées grièvement.