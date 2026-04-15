Drogue et alcool au volant : quatre conducteurs en garde à vue en moins de 24 heures

Le Havre : refus d’obtempérer et détention de stupéfiants
Ce mardi 14 avril vers 18h45, rue de Tourneville au Havre, les policiers ont contrôlé un automobiliste qui venait de griller un feu rouge à l’intersection avec la rue Marcelin Berthelot.
Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 29 ans, s’est montré particulièrement nerveux et a refusé dans un premier temps de montrer sa main dissimulée dans la poche ventrale de son pull. Les policiers ont finalement découvert une boule de papier d'aluminium contenant de la cocaïne.
L’individu a reconnu les faits. Un dépistage s’est révélé positif à la cocaïne. Il a été interpellé, placé en garde à vue et son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention.
Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 29 ans, s’est montré particulièrement nerveux et a refusé dans un premier temps de montrer sa main dissimulée dans la poche ventrale de son pull. Les policiers ont finalement découvert une boule de papier d'aluminium contenant de la cocaïne.
L’individu a reconnu les faits. Un dépistage s’est révélé positif à la cocaïne. Il a été interpellé, placé en garde à vue et son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention.
Bolbec : conduite sans permis et usage de cannabis
Le même jour vers 19h00, lors d'une patrouille de sécurisation un contrôle a été effectué rue des Martyrs-de-la-Résistance, à Bolbec.
Un homme de 25 ans circulait malgré une suspension de son permis de conduire, arrivée à échéance le 12 avril mais conditionnée à une visite médicale qu’il n’était pas en mesure de justifier.
Il a reconnu avoir consommé du cannabis 48 heures auparavant. Le dépistage s’est révélé positif au THC.
Déjà connu pour des faits similaires, il a été interpellé, placé en garde à vue et son véhicule immobilisé.
Un homme de 25 ans circulait malgré une suspension de son permis de conduire, arrivée à échéance le 12 avril mais conditionnée à une visite médicale qu’il n’était pas en mesure de justifier.
Il a reconnu avoir consommé du cannabis 48 heures auparavant. Le dépistage s’est révélé positif au THC.
Déjà connu pour des faits similaires, il a été interpellé, placé en garde à vue et son véhicule immobilisé.
Dieppe : alcool et stupéfiants au guidon d’un scooter
Le mercredi 15 avril à 0h25 du matin, avenue Gambetta à Dieppe, les policiers ont contrôlé un conducteur de scooter après un comportement suspect à un feu tricolore.
L’homme, âgé de 40 ans, présentait des signes d’ébriété. Le contrôle a révélé un taux de 0,63 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le dépistage de stupéfiants s’est également avéré positif au THC.
Il a été placé en garde à vue et son scooter saisi.
L’homme, âgé de 40 ans, présentait des signes d’ébriété. Le contrôle a révélé un taux de 0,63 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le dépistage de stupéfiants s’est également avéré positif au THC.
Il a été placé en garde à vue et son scooter saisi.
Déville-lès-Rouen : course-poursuite et conduite en état d’ivresse
Enfin, un peu plus tard vers 1h55, un équipage de police en patrouille rue Georges-Hébert à Déville-lès-Rouen, remarque un véhicule circulant en sens inverse qui ne s'arrête pas à un feu rouge. Les policiers font demi-tour et se lancent à la poursuite du chauffard qui refuse d’obtempérer. L'automobiliste circule dangereusement, multipliant les infractions (feux rouges, stops non respectés, vitesse excessive).
L’individu, âgé de 28 ans, a fini par percuter du mobilier urbain ainsi qu’un véhicule de police sans faire de blessé.
Intercepté après plusieurs manœuvres, les fonctionnaires ont rapidement constaté qu'il était en état d’ivresse. Le dépistage a révélé un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,54 g dans le sang.
Il a été placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.
L’individu, âgé de 28 ans, a fini par percuter du mobilier urbain ainsi qu’un véhicule de police sans faire de blessé.
Intercepté après plusieurs manœuvres, les fonctionnaires ont rapidement constaté qu'il était en état d’ivresse. Le dépistage a révélé un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,54 g dans le sang.
Il a été placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.