Drogue et alcool au volant : quatre conducteurs en garde à vue en moins de 24 heures

SEINE-MARITIME

Plusieurs interventions des forces de l’ordre ont eu lieu entre le 14 et le 15 avril, en Seine-Maritime (Le Havre, Bolbec, Déville, Dieppe) mettant en évidence des conduites à risque liées aux stupéfiants et à l’alcool.