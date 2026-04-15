Varneville-Bretteville : un pavillon partiellement ravagé par un incendie

Un feu d’habitation s’est déclaré ce mercredi en fin de matinée à Varneville-Bretteville, en Seine-Maritime. À l’arrivée des secours, le pavillon, d’une surface d’environ 80 m², était déjà partiellement embrasé.



Sept engins et 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la route des Trois-Communes, en présence de la gendarmerie et de la mairie. Les équipes ont engagé rapidement les opérations d’extinction à l’aide de deux lances.