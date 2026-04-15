Varneville-Bretteville : un pavillon partiellement ravagé par un incendie

Un feu d’habitation s’est déclaré ce mercredi en fin de matinée à Varneville-Bretteville, en Seine-Maritime. À l’arrivée des secours, le pavillon, d’une surface d’environ 80 m², était déjà partiellement embrasé.
Sept engins et 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la route des Trois-Communes, en présence de la gendarmerie et de la mairie. Les équipes ont engagé rapidement les opérations d’extinction à l’aide de deux lances.
Sept engins et 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la route des Trois-Communes, en présence de la gendarmerie et de la mairie. Les équipes ont engagé rapidement les opérations d’extinction à l’aide de deux lances.
Trois animaux de compagnie périssent
L’intervention s’est achevée en milieu d’après-midi après les opérations de déblai et de dégarnissage. Les contrôles réalisés à la caméra thermique n’ont révélé aucun point chaud résiduel.
Le bilan définitif ne fait état d’aucune victime humaine. En revanche, deux chats et un chien ont péri dans le sinistre. Le couple de locataires, dont le logement est endommagé, doit être relogé dans sa famille.
Les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux en fin d’intervention.
Le bilan définitif ne fait état d’aucune victime humaine. En revanche, deux chats et un chien ont péri dans le sinistre. Le couple de locataires, dont le logement est endommagé, doit être relogé dans sa famille.
Les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux en fin d’intervention.