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Fécamp : contrôlé avec plus de 1,5 g d’alcool dans le sang au volant d’une camionnette

SEINE-MARITIME


Mardi 14 Avril 2026 - 12:03

Un conducteur de 59 ans a été interpellé lundi soir à Fécamp après avoir été repéré au volant d’une camionnette circulant dangereusement, sans feux arrière. Contrôlé par les policiers, il présentait un taux d’alcool largement supérieur à la limite autorisée.




L'automobiliste, alcoolisé, faisait des embardées sur la route. Il a été intercepté par les policiers - Illustration DGPN
L'automobiliste, alcoolisé, faisait des embardées sur la route. Il a été intercepté par les policiers - Illustration DGPN
Ce lundi 13 avril, vers 21h30, des pôliciers en patrouille à Fécamp ont procédé au contrôle d’un conducteur circulant dans des conditions dangereuses.

Les fonctionnaires ont repéré une camionnette dépourvue de feux de signalisation arrière, toute en effectuant des embardées. Ils ont alors décidé de procéder à son contrôle en activant leurs avertisseurs lumineux et sonores.

Le véhicule a finalement été intercepté rue du président René Coty.

Rétention de permis et véhicule immobilisé

Sur place, les forces de l'ordre ont immédiatement constaté l’état d’alcoolisation du conducteur, un homme âgé de 59 ans. Celui-ci présentait des difficultés à s’exprimer et dégageait une forte odeur d’alcool. Il a reconnu avoir consommé de la bière, sans être en mesure d’en préciser la quantité.

Soumis à un dépistage, il s’est révélé positif. Le contrôle à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de 1,5 g d’alcool dans le sang.

Le conducteur a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative et le véhicule a été immobilisé.



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