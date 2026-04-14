Fécamp : contrôlé avec plus de 1,5 g d’alcool dans le sang au volant d’une camionnette

SEINE-MARITIME

Un conducteur de 59 ans a été interpellé lundi soir à Fécamp après avoir été repéré au volant d’une camionnette circulant dangereusement, sans feux arrière. Contrôlé par les policiers, il présentait un taux d’alcool largement supérieur à la limite autorisée.