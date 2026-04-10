Sotteville-lès-Rouen : un homme se jette d’un pont sur les voies ferrées, pronostic vital engagé

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi en fin de matinée au niveau du pont des Quatre-Mares, à Sotteville-lès-Rouen, pour porter assistance à un homme qui venait de se jeter sur les voies ferrées. À l'arrivée des premiers secours, la victime a été découverte, grièvement blessée, en contrebas du pont ferroviaire.
Un dispositif coordonné est mis en place avec les sapeurs-pompiers, le SMUR, ainsi que les services de police et les équipes de la SNCF afin de sécuriser la zone et permettre la prise en charge de la victime.
Un dispositif coordonné est mis en place avec les sapeurs-pompiers, le SMUR, ainsi que les services de police et les équipes de la SNCF afin de sécuriser la zone et permettre la prise en charge de la victime.
En urgence absolue
L’homme, âgé de 30 ans, a été médicalisé sur place par l’équipe du SMUR avant d’être évacué en état d’urgence absolue vers le CHU de Rouen. Son pronostic vital était engagé au moment de son transport.
Au total, sept sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur cette intervention, qui a nécessité une coordination étroite avec les autorités ferroviaires en raison de la localisation de l’accident.
Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circon,stances exactes de cette chute.
Au total, sept sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur cette intervention, qui a nécessité une coordination étroite avec les autorités ferroviaires en raison de la localisation de l’accident.
Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circon,stances exactes de cette chute.