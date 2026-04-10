Sotteville-lès-Rouen : un homme se jette d’un pont sur les voies ferrées, pronostic vital engagé

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi en fin de matinée au niveau du pont des Quatre-Mares, à Sotteville-lès-Rouen, pour porter assistance à un homme qui venait de se jeter sur les voies ferrées. À l'arrivée des premiers secours, la victime a été découverte, grièvement blessée, en contrebas du pont ferroviaire.



Un dispositif coordonné est mis en place avec les sapeurs-pompiers, le SMUR, ainsi que les services de police et les équipes de la SNCF afin de sécuriser la zone et permettre la prise en charge de la victime.