Sud III : deux accidents à 200 mètres d’intervalle, circulation fortement perturbée

Au total, ces deux interventions ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers et six engins, en coordination avec la police et les services de voirie. Cinq victimes en urgence relative ont été transportées vers les centres hospitaliers de Rouen et de Petit-Quevilly, tandis que huit autres personnes sont sorties indemnes.



La circulation a été fortement impactée sur cet axe à fort trafic de l’agglomération rouennaise. Une voie a dû être neutralisée pendant l’intervention, provoquant d’importantes perturbations en fin de journée.