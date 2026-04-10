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Sud III : deux accidents à 200 mètres d’intervalle, circulation fortement perturbée

SEINE-MARITIME


Vendredi 10 Avril 2026 - 18:45

Une double collision s’est produite en fin d’après-midi sur la Sud III (N338), au Grand-Quevilly. Deux accidents distincts, espacés de 200 mètres, ont impliqué au total six véhicules et fait cinq blessés légers.




Les blessés ont été transportés en urgence relative vers les hôpitaux de Rouen (CHU) et Saint-Juilien à Petit-Quevilly - Illustration Adobe Stock
Les blessés ont été transportés en urgence relative vers les hôpitaux de Rouen (CHU) et Saint-Juilien à Petit-Quevilly - Illustration Adobe Stock
Un premier accident s’est produit aujourd'hui vendredi peu après 17h20 sur la N338 (Sud III), dans le sens Rouen vers Grand-Quevilly, à hauteur du point kilométrique 6. Trois véhicules légers sont entrés en collision dans un choc arrière, impliquant six personnes. Une seule victime, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours.

Un second accident, distinct du premier, s’est produit environ 200 mètres plus loin dans le même sens de circulation. Là encore, trois véhicules de tourisme ont été impliqués. Sept personnes étaient concernées, dont quatre blessées légères et trois indemnes.

Cinq blessés transportés vers des hôpitaux

Au total, ces deux interventions ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers et six engins, en coordination avec la police et les services de voirie. Cinq victimes en urgence relative ont été transportées vers les centres hospitaliers de Rouen et de Petit-Quevilly, tandis que huit autres personnes sont sorties indemnes.

La circulation a été fortement impactée sur cet axe à fort trafic de l’agglomération rouennaise. Une voie a dû être neutralisée pendant l’intervention, provoquant d’importantes perturbations en fin de journée.




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