Collision entre une voiture et un deux-roues à Barentin : un homme blessé grièvement

Une collision entre une voiture et une moto s’est produit ce jeudi peu avant 18 heures rue Pierre et Marie Curie à Barentin (Seine-Maritime).



Le conducteur du deux-roues, âgé de 40 ans, a été blessé grièvement. Il a dans un premier temps été secouru par un médecin hospitalier qui se trouvait à proximité, avant d’être transporté médicalisé par le SMUR du centre hospitalier universitaire de Rouen.



La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations d’usage. L’enquête devra établir dans quelles circonstances les deux véhicules se sont percutés.



L’intervention a mobilisé 11 sapeurs-pompiers et 4 engins.