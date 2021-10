Chez Aldi, à Fécamp, le malfaiteur tire trois fois en l'air et repart avec la recette

Un supermarché de Fécamp (Seine-Maritime) a été le théâtre d'un vol à main armée, dans la soirée de mardi 5 octobre. Un homme, sans masque mais portant des gants, a fait irruption vers 9h45 dans le magasin Aldi, boulevard Suzanne-Clément, par l'entrée principale.



Armé d'une arme de poing, il a d'abord tiré en l'air avant de rejoindre la caissière et d'exiger le contenu de tu tiroir-caisse. L'employée lui a remis une poignée de billets et a refermé sa caisse. A cet instant, le malfaiteur a tiré une deuxième fois en l'air et a pris la fuite en tirant une troisième fois.