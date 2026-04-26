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Disparition inquiétante : Mathéo, 16 ans, retrouvé « sain et sauf » annonce la gendarmerie du Calvados


Dimanche 26 Avril 2026 - 12:11

Le jeune homme n'avait pas donné signe de vie depuis vendredi 24 avril. D'où l'appel à témoins pour disparition inquiétante lancé immédiatement par la gendarmerie de Bayeux.




La gendarmerie de Bayeux (Calvados) - Illustration
La gendarmerie de Bayeux (Calvados) - Illustration
La gendarmerie du Calvados annonce ce dimanche matin que Mathéo, âgé de 16 ans, a été retrouvé « sain  et sauf ».  Un appel à témoin avait été lancé vendredi 24 avril suite à la disparition inquiétante ce même jour du jeune homme, dans les environs de Bayeux. 


Les enquêteurs indiquaient alors que Mathéo  pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.

La gendarmerie a mis fin à l'appel à témoins et remercie, sur sa page Facebook, tous ceux qui ont partagé et se sont mobilisés pour localiser le jeune homme. 



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