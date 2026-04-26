Disparition inquiétante : Mathéo, 16 ans, retrouvé « sain et sauf » annonce la gendarmerie du Calvados

Les enquêteurs indiquaient alors que Mathéo pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.



La gendarmerie a mis fin à l'appel à témoins et remercie, sur sa page Facebook, tous ceux qui ont partagé et se sont mobilisés pour localiser le jeune homme.