Disparition inquiétante : Mathéo, 16 ans, retrouvé « sain et sauf » annonce la gendarmerie du Calvados

La gendarmerie du Calvados annonce ce dimanche matin que Mathéo, âgé de 16 ans, a été retrouvé « sain et sauf ». Un appel à témoin avait été lancé vendredi 24 avril suite à la disparition inquiétante ce même jour du jeune homme, dans les environs de Bayeux.
Les enquêteurs indiquaient alors que Mathéo pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.
La gendarmerie a mis fin à l'appel à témoins et remercie, sur sa page Facebook, tous ceux qui ont partagé et se sont mobilisés pour localiser le jeune homme.
La gendarmerie a mis fin à l'appel à témoins et remercie, sur sa page Facebook, tous ceux qui ont partagé et se sont mobilisés pour localiser le jeune homme.