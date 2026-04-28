Une moto percute une barrière se sécurité sur l’A29 à Oudalle : le pilote blessé

SEINE-MARITIME

Un motard de 72 ans a été blessé ce mardi matin sur l’A29, à hauteur d’Oudalle, après avoir percuté seul une barrière de sécurité. La circulation reste régulée dans le sens Le Havre-Amiens pendant l’intervention des secours.