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Une moto percute une barrière se sécurité sur l’A29 à Oudalle : le pilote blessé

SEINE-MARITIME


Mardi 28 Avril 2026 - 10:52

Un motard de 72 ans a été blessé ce mardi matin sur l’A29, à hauteur d’Oudalle, après avoir percuté seul une barrière de sécurité. La circulation reste régulée dans le sens Le Havre-Amiens pendant l’intervention des secours.




Le conducteur de la moto, un homme de 72 ans, a été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Le conducteur de la moto, un homme de 72 ans, a été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Un accident de la circulation impliquant un deux-roues s’est produit ce mardi matin sur l’autoroute A29, à hauteur d’Oudalle, dans le sens Le Havre vers Amiens. 

À l’arrivée des secours, vers  9h45, le pilote de la moto, seul en cause, avait percuté une barrière de sécurité. Huit sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place, aux côtés de la gendarmerie et de la capitainerie.

Circulation régulée sur l’autoroute

Le motard, un homme âgé de 72 ans, a été médicalement classé en urgence relative. Il a été pris en charge sur place.

Les équipes de secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de la zone et à la prise en charge du blessé.

L’intervention étant toujours en cours en fin de matinée, la circulation restait régulée sur l’Autoroute A29 par la SAPN.




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