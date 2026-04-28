Une moto percute une barrière se sécurité sur l’A29 à Oudalle : le pilote blessé

Le conducteur de la moto, un homme de 72 ans, a été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Un accident de la circulation impliquant un deux-roues s’est produit ce mardi matin sur l’autoroute A29, à hauteur d’Oudalle, dans le sens Le Havre vers Amiens.
À l’arrivée des secours, vers 9h45, le pilote de la moto, seul en cause, avait percuté une barrière de sécurité. Huit sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place, aux côtés de la gendarmerie et de la capitainerie.
À l’arrivée des secours, vers 9h45, le pilote de la moto, seul en cause, avait percuté une barrière de sécurité. Huit sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place, aux côtés de la gendarmerie et de la capitainerie.
Circulation régulée sur l’autoroute
Le motard, un homme âgé de 72 ans, a été médicalement classé en urgence relative. Il a été pris en charge sur place.
Les équipes de secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de la zone et à la prise en charge du blessé.
L’intervention étant toujours en cours en fin de matinée, la circulation restait régulée sur l’Autoroute A29 par la SAPN.
Les équipes de secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de la zone et à la prise en charge du blessé.
L’intervention étant toujours en cours en fin de matinée, la circulation restait régulée sur l’Autoroute A29 par la SAPN.