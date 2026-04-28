Sauqueville : importants dégâts après l’incendie d’un garage de 200 m²

Trois lances à incendie ont été mises en action - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 14h32 précisément. À leur arrivée sur les lieux, route de la Mare (D70), le feu avait embrasé un garage de 200 m² cloisonné, contenant plusieurs véhicules de collection, avant de se propager à trois autres garages. Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés per le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).
Des bouteilles d'acétylène découvertes sur place
Trois lances à incendie ont été déployées pour venir à bout du sinistre. Des bouteilles d’acétylène et d’oxygène ont été découvertes à l'intérieur du garage en feu au cours des opérations d’extinction.
À 17h30, les foyers principaux étaient éteints. La température des bouteilles restait sous contrôle par une équipe spécialisée en risques NRBC. Les opérations de déblai et de dégarnissage demeuraient en attente.
L’origine de l’incendie n’était pas connue en fin de journée. Le nombre exact de véhicules présents dans le bâtiment n’a pas été précisé.
Aucun blessé n'a été signalé.
À 17h30, les foyers principaux étaient éteints. La température des bouteilles restait sous contrôle par une équipe spécialisée en risques NRBC. Les opérations de déblai et de dégarnissage demeuraient en attente.
L’origine de l’incendie n’était pas connue en fin de journée. Le nombre exact de véhicules présents dans le bâtiment n’a pas été précisé.
Aucun blessé n'a été signalé.
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