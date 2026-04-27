A13 : plusieurs chantiers cette semaine dans l’Eure, fermetures nocturnes et déviations prévues

Trois chantiers distincts vont perturber la circulation sur l’autoroute A13 dans l’Eure entre le 27 et le 30 avril. Des fermetures nocturnes sont prévues à hauteur de Gaillon, Criquebeuf et Toutainville, avec plusieurs sorties rendues inaccessibles et des itinéraires de déviation mis en place.

Les automobilistes et chauffeurs routiers devront composer avec plusieurs chantiers sur l’autoroute A13 dans l’Eure au cours des prochaines nuits. Bison Futé annonce des fermetures ponctuelles entre Gaillon, Heudebouville, Criquebeuf-sur-Seine et Toutainville, avec plusieurs itinéraires de déviation mis en place.



Ces interventions, pilotées par la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) concernent des travaux de flux libre, d’ouvrage d’art et de signalisation. Elles se dérouleront essentiellement de nuit, entre 20 heures et 6 heures, afin de limiter l’impact sur le trafic.



Entre Gaillon et Heudebouville : trois nuits de fermeture

Dans le sens Paris vers Caen, l’A13 sera fermée entre les diffuseurs n°17 de Gaillon et n°18 de Heudebouville durant trois nuits successives du 27 au 30 avril



La bretelle d’entrée du diffuseur n°17 sera également fermée. Les conducteurs venant de Paris devront sortir à Gaillon puis suivre les RD316, RD6015 et RD6155 avant de reprendre l’autoroute à Heudebouville.



À Criquebeuf : fermeture vers Caen dans la nuit du 27 au 28 avril

Autre chantier, cette fois à hauteur de Criquebeuf-sur-Seine, avec une fermeture de l’A13 dans le sens Paris vers Caen dans la nuit du 27 au 28 avril, de 20 heures à 6 heures.



Les véhicules seront déviés par la RD321 vers Pont-de-l'Arche, puis les RD6015, RD79, RD91, RD13 et RD7, avant un retour sur l’A13 à Tourville-la-Rivière.



Pour les poids lourds de plus de 4,10 mètres de hauteur, un itinéraire spécifique passera par Elbeuf via par la RD321 puis la RD7. Ils retrouveront leur destination d'origine à partir du diffuseiur de Tourville-la-Rivère en direction de Caen.



À Toutainville : fermeture dans les deux sens

Un troisième chantier de signalisation est prévu à hauteur de Toutainville dans la nuit du 28 au 29 avril, de 20 heures à 6 heures.



L’autoroute sera fermée dans les deux sens de circulation. La bretelle de sortie du diffuseur de Pont-Audemer dans le sens Paris vers Caen sera également inaccessible.



Les usagers souhaitant accéder à l’A13 seront orientés vers la RD675 avant de rejoindre l’autoroute au diffuseur n°28 de Beuzeville.



Les conducteurs venant de Paris et désirant sortir à Pont-Audemer devront poursuivre jusqu’à Beuzeville avant de revenir vers leur destination.

