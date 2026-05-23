Cambriolage à Pacy-sur-Eure : « Le plus dur, c’est de savoir qu’ils sont entrés dans notre intimité »

TÉMOIGNAGE

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Une recrudescence de cambriolages est signalée depuis quelques jours dans les secteurs de Verneuil, Breteuil et Rugles. La gendarmerie rappelle les bons réflexes à adopter et invite les habitants à signaler tout comportement suspect.

« Nous étions partis quelques jours en Bretagne pour nous reposer. En rentrant à notre domicile, à Pacy-sur-Eure, nous avons découvert notre maison entièrement retournée.Le choc a été immédiat. Des tiroirs ouverts, des placards vidés, toutes les pièces fouillées, du rez-de-chaussée jusqu’à l’étage. On comprend très vite que des inconnus sont entrés chez vous, qu’ils ont fouillé dans vos affaires, dans votre intimité. C’est une sensation très désagréable.Les cambrioleurs ont d’abord escaladé le portillon de la clôture. Ils ont ensuite tenté de forcer le volet roulant d’une fenêtre de la salle à manger, sans y parvenir. Puis ils se sont attaqués à la porte-fenêtre de la cuisine. Les volets en PVC ont été forcés et l’un des battants a été dégondé, probablement avec un tournevis. Visiblement, cela ne leur a pas posé beaucoup de difficulté.Ils cherchaient manifestement de l’argent liquide, des objets de valeur, surtout des bijoux en or. Au final, ils sont repartis avec quelques montres sans grande valeur marchande, mais qui comptaient pour nous, un vieil iPhone dont la batterie était hors service, un appareil photo numérique dépassé, et même un coupe-ongles électrique acheté une dizaine d’euros en ligne.Le butin peut paraître dérisoire. Mais le vrai préjudice n’est pas là. Ce qui marque le plus, c’est de savoir que des personnes sont entrées chez vous, ont touché à vos affaires, ont ouvert vos meubles, fouillé vos pièces, pendant votre absence.________________________________Le cambriolage a eu lieu en pleine journée, quelques heures seulement avant notre retour. Nous avions pourtant une caméra intérieure, dirigée vers les fenêtres fracturées. Elle ne s’est pas déclenchée, contrairement à d’habitude. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi.La gendarmerie est venue dans la soirée. Les militaires ont constaté les faits, relevé quelques empreintes et interrogé les voisins. Personne n’a rien vu ni entendu.Depuis, nous attendons. Nous espérions que l’enquête pourrait avancer rapidement, d’autant que la ville de Pacy-sur-Eure est truffée de caméras de vidéoprotection. À l’heure où le cambriolage s’est produit, elles auraient pu filmer un véhicule suspect ou des individus dans le secteur.Pour l’instant, nous n’avons pas eu de retour. Et forcément, une question demeure : à quoi servent tous ces moyens de sécurité si, au moment où l’on en a besoin, ils ne permettent pas d’identifier ceux qui ont fracturé une maison en plein jour ? »