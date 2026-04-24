CRA de Oissel : la sénatrice Agnès Canayer décrit des conditions de rétention jugées indignes

Un nouveau CRA doit ouvrir en 2028. Présenté comme plus moderne et mieux conçu, il soulève toutefois des questions sur les moyens qui seront réellement mis en face : personnels, sécurité, fonctionnement quotidien.



Dans sa question au ministre de l’Intérieur, la sénatrice demande donc des réponses concrètes : comment accélérer les éloignements, améliorer rapidement les conditions actuelles à Oissel, et selon quel calendrier avant l’ouverture du futur centre. Elle insiste sur la nécessité de garantir « la dignité et les droits fondamentaux » des personnes retenues.



( * ) Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la Famille et de la Petite Enfance, dans le gouvernement de Michel Barnier. Elle a occupé cette fonction du 21 serptembre 2024 au 13 décembre 2024.



