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Bolbec : avec 2,20 g d'alcool dans le sang, il ne sait plus comment stationner sa voiture



Lundi 16 Mars 2026 - 15:02



À Bolbec, un automobiliste de 31 ans, fortement alcoolisé, a été contrôlé par la police après avoir stationné sa voiture de manière incohérente en pleine rue. Son permis de conduire a été immédiatement retenu.



Bolbec : avec 2,20 g d'alcool dans le sang, il ne sait plus comment stationner sa voiture
Dans la nuit du 14 au 15 mars vers 3h15, les policiers remarquent un véhicule stationné en travers entre le trottoir et la chaussée rue du Maréchal-Joffre à Bolbec (Seine-Maritime).

À proximité, un homme semble désorienté et explique aux policiers qu’il ne sait pas comment stationner sa voiture. Âgé de 31 ans, il présente de sérieux signes d’ivresse.

2,20 g dans le sang

Soumis à un dépistage d’alcoolémie, celui-ci affiche un taux de 1,10 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 2,20 g par litre de sang. Deux adolescents présents sur place confirment aux policiers qu’il conduisait bien le véhicule.

Le conducteur fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et sera convoqué ultérieurement. Les adolescents ont été raccompagnés à leur famille.
 



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