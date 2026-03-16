Bolbec : avec 2,20 g d'alcool dans le sang, il ne sait plus comment stationner sa voiture

À Bolbec, un automobiliste de 31 ans, fortement alcoolisé, a été contrôlé par la police après avoir stationné sa voiture de manière incohérente en pleine rue. Son permis de conduire a été immédiatement retenu.