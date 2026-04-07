Bois-Guilbert : une adolescente de 16 ans tuée dans une collision avec un car scolaire

La collision s’est produite sur la route de la Chapelle, à hauteur de Bois-Guilbert, en Seine-Maritime. Selon les premiers éléments, un car scolaire et un véhicule léger sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.
À l’arrivée des secours, le bilan s’est rapidement alourdi. Une adolescente de 16 ans, passagère de la voiture, a été déclarée décédée par le médecin du SMUR. .
À l’arrivée des secours, le bilan s’est rapidement alourdi. Une adolescente de 16 ans, passagère de la voiture, a été déclarée décédée par le médecin du SMUR. .
Plusieurs personnes prises en charge, la route coupée
Le conducteur du véhicule, un homme de 56 ans, a été transporté à l’hôpital en urgence relative. Dans le car scolaire, le conducteur (50 ans) et une accompagnatrice (36 ans), choqués mais indemnes, ont également été conduits vers un centre hospitalier.
Quatre témoins de la scène ont été examinés par les secours sans nécessiter leur transport vers un hôpital.
Le car circulait sans passagers au moment de l’accident.
La départementale 38 est restée coupée à la circulation dans les deux sens le temps de l’intervention des secours et des opérations sur place. Une enquête a été ouverte par le gendarmerie, chargée des constatations et d'établir les circonstances de la colision.
Quatre témoins de la scène ont été examinés par les secours sans nécessiter leur transport vers un hôpital.
Le car circulait sans passagers au moment de l’accident.
La départementale 38 est restée coupée à la circulation dans les deux sens le temps de l’intervention des secours et des opérations sur place. Une enquête a été ouverte par le gendarmerie, chargée des constatations et d'établir les circonstances de la colision.