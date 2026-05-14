Barentin : un motard grièvement blessé après un accident sur le parking du centre commercial Mesnil Roux

Un grave accident de la circulation impliquant une moto, une voiture et une piétonne s’est produit ce jeudi après-midi sur le parking du centre commercial Mesnil Roux, à Barentin. Deux personnes ont été blessées et transportées au CHU de Rouen.
Les secours ont été engagés vers 15h45 pour un accident entre une moto et un véhicule léger. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, il est apparu qu’une piétonne avait également été impliquée dans la collision.
Les secours ont été engagés vers 15h45 pour un accident entre une moto et un véhicule léger. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, il est apparu qu’une piétonne avait également été impliquée dans la collision.
Deux victimes transportées au CHU de Rouen
Le conducteur de la moto, un homme âgé de 25 ans, a été grièvement blessé. Son état a nécessité l’intervention d’une équipe du SMUR avant son évacuation vers le CHU de Rouen.
Une femme de 71 ans, piétonne, a également été prise en charge par les secours. Blessée plus légèrement, elle a elle aussi été transportée à l’hôpital.
Au total, quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Une femme de 71 ans, piétonne, a également été prise en charge par les secours. Blessée plus légèrement, elle a elle aussi été transportée à l’hôpital.
Au total, quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.