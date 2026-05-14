Barentin : un motard grièvement blessé après un accident sur le parking du centre commercial Mesnil Roux

SEINE-MARITIME

Un motard de 25 ans a été grièvement blessé ce jeudi après-midi lors d’un accident impliquant une voiture et une piétonne sur le parking du centre commercial Mesnil Roux, à Barentin. Une femme de 71 ans, plus légèrement touchée, a également été hospitalisée au CHU de Rouen.