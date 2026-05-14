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Barentin : un motard grièvement blessé après un accident sur le parking du centre commercial Mesnil Roux

SEINE-MARITIME


Jeudi 14 Mai 2026 - 18:29

Un motard de 25 ans a été grièvement blessé ce jeudi après-midi lors d’un accident impliquant une voiture et une piétonne sur le parking du centre commercial Mesnil Roux, à Barentin. Une femme de 71 ans, plus légèrement touchée, a également été hospitalisée au CHU de Rouen.




Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Un grave accident de la circulation impliquant une moto, une voiture et une piétonne s’est produit ce jeudi après-midi sur le parking du centre commercial Mesnil Roux, à Barentin. Deux personnes ont été blessées et transportées au CHU de Rouen.

Les secours ont été engagés vers 15h45 pour un accident entre une moto et un véhicule léger. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, il est apparu qu’une piétonne avait également été impliquée dans la collision.

Deux victimes transportées au CHU de Rouen

Le conducteur de la moto, un homme âgé de 25 ans, a été grièvement blessé. Son état a nécessité l’intervention d’une équipe du SMUR avant son évacuation vers le CHU de Rouen.

Une femme de 71 ans, piétonne, a également été prise en charge par les secours. Blessée plus légèrement, elle a elle aussi été transportée à l’hôpital.

Au total, quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
 



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