Appel à témoins : un adolescent de 16 ans recherché dans le secteur de Bayeux

Photo du jeune homme disparu publiée par la gendarmerie14
La gendarmerie nationale lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Mathéo Clément Fremont, 16 ans, domicilié à Bayeux (Calvados).
Le jeune homme a disparu vendredi 24 avril 2026 dans les environs de Bayeux. Les enquêteurs indiquent qu’il pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.
Le jeune homme a disparu vendredi 24 avril 2026 dans les environs de Bayeux. Les enquêteurs indiquent qu’il pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.
Signalement
Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à le localiser est invitée à contacter la brigade territoriale autonome de Bayeux au 02 31 51 12 20 ou à composer le 17.
Un contact par mail est également possible : bta.bayeux@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
Un contact par mail est également possible : bta.bayeux@gendarmerie.interieur.gouv.fr.