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Appel à témoins : un adolescent de 16 ans recherché dans le secteur de Bayeux

CALVADOS


Vendredi 24 Avril 2026 - 23:10

La gendarmerie du Calvados a diffusé un appel à témoins après la disparition inquiétante de Mathéo Clément Fremont, 16 ans, aperçu pour la dernière fois dans le secteur de Bayeux.




Photo du jeune homme disparu publiée par la gendarmerie14
Photo du jeune homme disparu publiée par la gendarmerie14
La gendarmerie nationale lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Mathéo Clément Fremont, 16 ans, domicilié à Bayeux (Calvados).

Le jeune homme a disparu vendredi 24 avril 2026 dans les environs de Bayeux. Les enquêteurs indiquent qu’il pourrait s’être rendu sur le littoral, notamment dans les secteurs d’Arromanches-les-Bains ou de Courseulles-sur-Mer.

Signalement

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à le localiser est invitée à contacter la brigade territoriale autonome de Bayeux au 02 31 51 12 20 ou à composer le 17.

Un contact par mail est également possible : bta.bayeux@gendarmerie.interieur.gouv.fr.



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