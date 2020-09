Agression d'un chauffeur de taxi à Rouen : deux femmes et deux hommes en garde à vue

Un chauffeur de taxi a été victime d'une agression cette nuit à Rouen (Seine-Maritime). Les faits se sont déroulés rue d'Amiens, vers 1h30. Le taxi venait de déposer deux femmes à cet endroit quand il s'est aperçu après leur départ que sa veste avait disparu. Elle contenait une carte grise et les clefs d'un autre véhicule.



Le chauffeur, âgé de 57 ans, est revenu vers les deux femmes et leur a demandé à récupérer sa veste. Deux individus sont alors arrivés au même moment et ont molesté et frappé violemment le taxi, avant de prendre la fuite à pied.