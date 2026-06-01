Fortement alcoolisé, il tente de semer la police après un dépassement dangereux à Rouen

Lors de son interpellation, l'homme reconnaît spontanément avoir paniqué et avoir consommé de l'alcool. Soumis à un contrôle, il présente un taux de 1,20 gramme d'alcool par litre de sang.



Âgé de 34 ans, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été immobilisé. Les vérifications ont par ailleurs confirmé que son véhicule était parfaitement en règle.