Fortement alcoolisé, il tente de semer la police après un dépassement dangereux à Rouen

Le conducteur, alcoolisé, roulait dangereusement en centre-ville de Rouen - Illustration ©Adobe Stock
Une patrouille de la brigade cynophile de la police nationale a interpellé un conducteur en état d'ivresse après un refus d'obtempérer, dans la nuit de samedi à dimanche à Rouen (Seine-Maritime).
Vers 0 h 15, les policiers sont arrêtés à un feu rouge avenue Champlain lorsqu'ils remarquent une Peugeot 407 effectuer un dépassement dangereux par la droite. À la vue des forces de l'ordre, le conducteur accélère brutalement et s'engage sur le pont Corneille.
Vers 0 h 15, les policiers sont arrêtés à un feu rouge avenue Champlain lorsqu'ils remarquent une Peugeot 407 effectuer un dépassement dangereux par la droite. À la vue des forces de l'ordre, le conducteur accélère brutalement et s'engage sur le pont Corneille.
A vive allure
Les policiers suivent alors le véhicule à distance. Au cours de sa fuite, l'automobiliste commet plusieurs infractions, notamment un dépassement par la droite en empruntant une voie réservée aux bus tout en circulant à très vive allure sur l'avenue Jacques-Chastellain, relate une source policière.
Le conducteur finit par s'arrêter brusquement rue Edmond-Flamant. Il tente alors de s'enfuir à pied mais est immédiatement intercepté par un policier qui avait quitté son véhicule.
Le conducteur finit par s'arrêter brusquement rue Edmond-Flamant. Il tente alors de s'enfuir à pied mais est immédiatement intercepté par un policier qui avait quitté son véhicule.
1,20 g d'alcool dans le sang
Lors de son interpellation, l'homme reconnaît spontanément avoir paniqué et avoir consommé de l'alcool. Soumis à un contrôle, il présente un taux de 1,20 gramme d'alcool par litre de sang.
Âgé de 34 ans, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été immobilisé. Les vérifications ont par ailleurs confirmé que son véhicule était parfaitement en règle.
Âgé de 34 ans, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate et son véhicule a été immobilisé. Les vérifications ont par ailleurs confirmé que son véhicule était parfaitement en règle.