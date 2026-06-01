Rouen : surpris en train d’incendier une poubelle, il essaie de fuir en fauteuil roulant

SEINE-MARITIME

Un quadragénaire, se déplaçant en fauteuil roulant, a été interpellé dans la nuit de dimanche à Rouen, après deux incendies de conteneurs à poubelles avenue du Général-Leclerc. Il était aussi porteur d’un couteau.