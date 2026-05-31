Près de Rouen, une maison de 280 m² ravagée par un violent incendie

À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté que la demeure était totalement embrasée - illustration
L’incendie s’est déclaré aux alentours de 20 heures, rue de l’Église, à Bois-d’Ennebourg. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à une maison individuelle isolée de 280 m² totalement embrasée.
Les quatre personnes présentes dans l’habitation étaient déjà à l’extérieur et n’ont pas été blessées.
Les quatre personnes présentes dans l’habitation étaient déjà à l’extérieur et n’ont pas été blessées.
Trois lances déployées pour maîtriser le sinistre
Pas moins de 32 sapeurs-pompiers et dix engins ont été engagés sur cette intervention. Les secours ont procédé à l’extinction du feu au moyen de trois lances à incendie.
Des opérations de ventilation, avec création de trouées dans la toiture et dégarnissage des structures, ont également été menées afin d’éviter toute reprise du feu, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
La gendarmerie et les services de la mairie se sont rendus sur place. En fin de soirée, l’intervention était toujours en cours. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitation a été entièrement détruite par les flammes.
Des opérations de ventilation, avec création de trouées dans la toiture et dégarnissage des structures, ont également été menées afin d’éviter toute reprise du feu, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
La gendarmerie et les services de la mairie se sont rendus sur place. En fin de soirée, l’intervention était toujours en cours. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitation a été entièrement détruite par les flammes.
Mise à jour à 23 heures :
l’incendie est désormais maîtrisé, précisent les secours. Les équipes poursuivent néanmoins les opérations d’extinction sur plusieurs foyers résiduels.
Une zone de soutien destinée aux intervenants a été mise en place, tout comme un zonage opérationnel et des moyens d’éclairage permettant la poursuite des opérations durant la nuit.
l’incendie est désormais maîtrisé, précisent les secours. Les équipes poursuivent néanmoins les opérations d’extinction sur plusieurs foyers résiduels.
Une zone de soutien destinée aux intervenants a été mise en place, tout comme un zonage opérationnel et des moyens d’éclairage permettant la poursuite des opérations durant la nuit.