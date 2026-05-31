Près de Rouen, une maison de 280 m² ravagée par un violent incendie

Pas moins de 32 sapeurs-pompiers et dix engins ont été engagés sur cette intervention. Les secours ont procédé à l’extinction du feu au moyen de trois lances à incendie.



Des opérations de ventilation, avec création de trouées dans la toiture et dégarnissage des structures, ont également été menées afin d’éviter toute reprise du feu, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



La gendarmerie et les services de la mairie se sont rendus sur place. En fin de soirée, l’intervention était toujours en cours. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitation a été entièrement détruite par les flammes.

