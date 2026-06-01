Rouen : un chauffard force un barrage et percute un policier pendant une course-poursuite

SEINE-MARITIME

Un policier a été blessé après avoir été percuté par une Renault Clio, alors poursuivie par plusieurs équipages entre Rouen et le secteur du Grand-Quevilly. Le conducteur est soupçonné d’avoir multiplié les refus d’obtempérer et les manœuvres dangereuses.