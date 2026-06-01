Rouen : un chauffard force un barrage et percute un policier pendant une course-poursuite

Une patrouille de police a repéré une Renault Clio à l’angle de l’avenue Jean-Rondeaux et du boulevard de l’Europe, à Rouen. Les fonctionnaires soupçonnaient le véhicule d’avoir franchi un feu rouge, sans pouvoir immédiatement le constater avec certitude. Ils ont alors décidé de le suivre à distance.
Le doute a rapidement été levé : le conducteur a franchi plusieurs autres feux rouges, relate une source policière. Les policiers ont alors activé leurs avertisseurs sonores et lumineux dans le but de l'intercepter pour le contrôler. L’automobiliste a refusé d’obtempérer, avant de redémarrer brutalement en effectuant un demi-tour à contresens.
Le doute a rapidement été levé : le conducteur a franchi plusieurs autres feux rouges, relate une source policière. Les policiers ont alors activé leurs avertisseurs sonores et lumineux dans le but de l'intercepter pour le contrôler. L’automobiliste a refusé d’obtempérer, avant de redémarrer brutalement en effectuant un demi-tour à contresens.
Une fuite à contresens
Une course-poursuite s’est engagée. Le conducteur de la Clio aurait multiplié les manœuvres à haut risque, franchissant de nouveaux feux rouges et circulant à contresens sur des voies à forte circulation, notamment sur les quais de Rouen, quai Ferdinand-de-Lesseps, sur la Sud III, puis dans le secteur de Petit-Quevilly et du Grand-Quevilly.
Le fuyard aurait également emprunté plusieurs ronds-points à contresens, dont celui des Alliés, avant d’arriver rue Lavoisier, au Grand-Quevilly. À cet endroit, un autre véhicule de police, venu en renfort, s’était positionné pour tenter de l’intercepter.
Selon la police, la Renault Clio a alors foncé délibérément vers le dispositif policier. Le véhicule a frôlé l’habitacle d’une voiture de police avant de percuter un fonctionnaire qui se trouvait à proximité pour déployer une herse d’interception.
Le fuyard aurait également emprunté plusieurs ronds-points à contresens, dont celui des Alliés, avant d’arriver rue Lavoisier, au Grand-Quevilly. À cet endroit, un autre véhicule de police, venu en renfort, s’était positionné pour tenter de l’intercepter.
Selon la police, la Renault Clio a alors foncé délibérément vers le dispositif policier. Le véhicule a frôlé l’habitacle d’une voiture de police avant de percuter un fonctionnaire qui se trouvait à proximité pour déployer une herse d’interception.
Le policier blessé, le chauffard poursuit sa route
Le policier, légèrement blessé à la suite du choc, est parvenu à se relever, puis a été pris en charge par ses collègues.
Le véhicule en fuite a roulé sur le dispositif d’interception et a poursuivi sa route à vive allure, sans ralentir, malgr un pneu crevé à l'avant. Un équipage de la brigade anticriminalité a alors pris le relais de la poursuite.
Une procédure a été ouverte pour refus d’obtempérer aggravé, mise en danger d’autrui et violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique. Les investigations doivent permettre d’identifier formellement le conducteur activement recherché.
Le véhicule en fuite a roulé sur le dispositif d’interception et a poursuivi sa route à vive allure, sans ralentir, malgr un pneu crevé à l'avant. Un équipage de la brigade anticriminalité a alors pris le relais de la poursuite.
Une procédure a été ouverte pour refus d’obtempérer aggravé, mise en danger d’autrui et violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique. Les investigations doivent permettre d’identifier formellement le conducteur activement recherché.
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