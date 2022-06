Accident entre un camion-citerne et une voiture : l’A29 fermée en direction du Havre

Une voiture de tourisme et un camion-citerne sont entrés en collision cet après-midi sur l’autoroute A29 en Seine-Maritime. L’accident est survenu peu avant 14 heures au niveau de Saint-Martin-aux-Arbres, dans le sens Amiens-Le Havre.



Les secours, appelés à se rendre sur place, ont dénombré deux victimes, dont une était incarcérée dans son véhicule. Dégagée par les sapeurs-pompiers, elle a été prise en charge. On ignore à cette heure la nature et la gravité de ses blessures.



Une équipe du SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) a été dépêchée sur les lieux de l’accident ainsi que l’hélicoptère du Samu, Vikkng76.



Les sapeurs-pompiers conseillent aux usagers d’éviter le secteur, l’ A29 étant fermée dans le sens Amiens-Le Havre.



Plus d’infos à venir