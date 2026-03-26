A28 : un poids lourd chargé d’œufs percute le terre-plein central, la circulation coupée

L’accident a nécessité l’engagement de trois engins et de sept sapeurs-pompiers, ainsi que la gendarmerie et les services de voirie. Les secours ont procédé aux opérations de reconnaissance, de balisage et de sécurisation de la zone.



La circulation a été totalement coupée dans les deux sens de l’A28 le temps de l’intervention, provoquant d’importantes perturbations sur cet axe.



Les dernières opérations de sécurisation sont en cours, avec une réouverture complète de l’autoroute attendue sous une trentaine de minutes, précisent les secours peu après 13 heures.

