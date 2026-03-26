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A28 : un poids lourd chargé d’œufs percute le terre-plein central, la circulation coupée

SEINE-MARITIME



Jeudi 26 Mars 2026 - 13:11



Un accident impliquant un poids lourd de 44 tonnes a entraîné l’interruption totale de la circulation sur l’A28, ce jeudi en fin de matinée, près d’Esclavelle, en Seine-Maritime.



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un camion transportant des œufs a violemment percuté le terre-plein central, peu avant midi, sur l’autoroute A28 dans le sens Abbeville-Rouen, au niveau du point kilométrique 64, sur la commune d’Esclavelle. À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 44 ans, était déjà sorti de son camion. Il est indemne. 

Circulation totalement interrompue

L’accident a nécessité l’engagement de trois engins et de sept sapeurs-pompiers, ainsi que la gendarmerie et les services de voirie. Les secours ont procédé aux opérations de reconnaissance, de balisage et de sécurisation de la zone.

La circulation a été totalement coupée dans les deux sens de l’A28 le temps de l’intervention, provoquant d’importantes perturbations sur cet axe.

Les dernières opérations de sécurisation sont en cours, avec une réouverture complète de l’autoroute attendue sous une trentaine de minutes, précisent les secours peu après 13 heures.
 



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