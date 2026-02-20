A13 : quatre blessés dont un grave dans une collision entre un poids lourd et un utilitaire dans l'Eure

Un choc entre un semi-remorque circulant à vide et un véhicule utilitaire a perturbé la circulation, ce vendredi en début d’après-midi, sur l’autoroute A13 à hauteur de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement.