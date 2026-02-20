A13 : quatre blessés dont un grave dans une collision entre un poids lourd et un utilitaire dans l'Eure

Les agents de la SAPN ont procédé au balisage et à la sécurisation des lieux de l'accident le temps des opérations de secours - Illustration infoNormandie
La collision s’est produite vers 14 heures, au point kilométrique 82, dans le sens Paris-province. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont engagé des moyens de secours routier ainsi que quatre véhicules de secours et d’assistance aux victimes. Le conducteur du poids lourd, âgé de 27 ans, est indemne.
Un homme de 42 ans blessé grave
Un des occupants de l’utilitaire, un homme de 42 ans, a été évacué en urgence absolue vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen après médicalisation par le SMUR. Les trois autres passagers, des hommes de 55, 62 et 52 ans, ont été transportés en urgence relative vers les hôpitaux de Vernon et des Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Les gendarmes ont procédé aux constatations et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la collision, encore inconnues à ce stade.
