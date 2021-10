A Serquigny (Eure), l’homme alcoolisé frappe sa compagne avec son téléphone portable

La jeune femme de 23 ans, se sentant menacée, a quitté le domicile en chaussettes pour aller se réfugier au poste de sécurité d’une entreprise voisine. Questionnée par les gendarmes venus sur place, elle a confirmé avoir été bousculée et frappée par son concubin tout en précisant avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants.



La victime a accepté d’accompagner les gendarmes jusqu’à son domicile où l’auteur des faits, âgé de 26 ans, a été interpellé. Lors des vérifications, quelques grammes de résine de cannabis ont été découverts mais également une bombe lacrymogène et une réplique d’un pistolet semi-automatique avec ses cartouches à blanc. La drogue et les armes ont été saisies.