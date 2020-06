A Évreux, les piscines rouvrent sous conditions strictes

Lors des réouvertures, un dispositif particulier sera mis en place notamment concernant les créneaux d'ouverture et de fréquentation maximale instantanée (66 personnes pour Jean Bouin et 40 personnes pour la piscine Plein Soleil).



Les créneaux du lundi au vendredi sur réservation :

- 9H00-10H30

- 11H15-12H45

- 13H30-15H00

- 15H45-17H15

- 18H00-19H30

Créneaux le samedi et dimanche sur réservation :

- 9H00-10H30

- 11H15-12H45

- 13H30-15H00

- 15H45-17H15



Pour toutes les réservations,, appeler la piscine Jean Bouin au 02 32 31 42 50 de 9h00 à 17h00.



L'accès au créneau réservé cesse 45' avant la fermeture de celui-ci.



Gestes barrières : les déplacements des usagers des piscines restent soumis au respect de gestes barrières, à savoir :

- Port du masque obligatoire jusqu'au casier.

- Gel hydro alcoolique à l'entrée avec un distributeur automatique.

- Distanciation sociale même dans les bassins.

- Douche savonnée obligatoire avant la baignade.