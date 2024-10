À Évreux, incendie sur un parking de la concession Mercedes : 14 véhicules détruits ce matin

Un violent incendie a détruit quatorze véhicules stationnés sur le parking de la concession Mercedes, située rue René-Panhard à Évreux (Eure).



Les service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) a été alerté à 5h14 ce mardi matin que des voitures brûlaient sur le parking de l’enseigne automobile. Des moyens importants ont été dépêchés sur place, soit vingt-deux sapeurs-pompiers.



Le feu s’est rapidement propagé détruisant entièrement quatorze véhicules. Le bâtiment abritant les services commerciaux et administratifs de la concession a été préservé. Les secours étaient toujours sur les lieux en début de matinée.



Des constatations de police technique et scientifique sont en cours afin de déterminer l’origine du départ de feu.



Plus d'infos à venir sur infoNomandie.