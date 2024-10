Eure. Deux blessés graves dans un face-à-face entre deux utilitaires à Guichainville

Un face-à-face entre deux véhicules utilitaires s'est soldé par deux blessés graves. La collision s'est produite ce lundi 14 octobre vers 11 h 30 sur la route de Saint-André à Guichainville (entre Évreux et Prey). Les sapeurs-pompiers ont dénombré quatre victimes, dont deux blessés grièvement. Il s'agit d'un homme de 66 ans qui était incarcéré dans son véhicule. En urgence absolue, il a été évacué à bord d'une ambulance des pompiers escortée par la gendarmerie, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).

Blessé grtave également, une femme de 67 ans



La D52 a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours et de l'enlèvement des véhicules. Des déviations ont été mises en place par les services du département. La gendarmerie, en charge des constatations, a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances de l'accident.



