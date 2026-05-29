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À Douains, la finale de la Ligue des champions PSG-Arsenal retransmise sur écran géant

EURE


Vendredi 29 Mai 2026 - 19:38

Les supporters du Paris Saint-Germain ont rendez-vous à Douains ce samedi pour vivre la finale de la Ligue des champions face à Arsenal sur écran géant. Retransmission du match, restauration sur place et ambiance festive sont au programme de cette soirée organisée sur le parvis de l’église




Illustration Pixabay
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Les supporters du Paris Saint-Germain et les amateurs de football ont rendez-vous ce samedi à Douains, dans l’Eure, pour suivre la finale de la Ligue des champions sur écran géant. L'événement, organisé sur le parvis de l'église, promet une ambiance conviviale autour de la retransmission du choc entre Arsenal et le PSG.

La soirée débutera dès 17 h 30 avec l'accueil du public sur le parvis de l'église de Douains. Le coup d'envoi de la finale entre Arsenal et le Paris Saint-Germain sera donné à 18 heures et le match sera retransmis sur grand écran.

Pour accompagner l'événement, le food-truck « Paul qui régale ! » proposera des pizzas au feu de bois, des salades fraîches, ainsi que diverses boissons et desserts maison.

Une soirée prolongée après le match

Les organisateurs annoncent également une animation musicale après la rencontre afin de prolonger la fête jusqu'à 22 h 30.

L'événement est ouvert à tous et vise à réunir habitants et supporters dans une ambiance familiale autour de ce rendez-vous majeur du football européen.



FIL INFO

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