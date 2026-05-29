À Douains, la finale de la Ligue des champions PSG-Arsenal retransmise sur écran géant

EURE

Les supporters du Paris Saint-Germain ont rendez-vous à Douains ce samedi pour vivre la finale de la Ligue des champions face à Arsenal sur écran géant. Retransmission du match, restauration sur place et ambiance festive sont au programme de cette soirée organisée sur le parvis de l’église