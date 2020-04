Yvelines : violent incendie dans une entreprise de recyclage de métaux sur la zone portuaire de Limay

Un panache de fumée noire s’est élevé dans le ciel visible à plusieurs kilomètres à la ronde, tandis que des moyens importants des sapeurs-pompiers (une soixantaine d’hommes) combattaient le sinistre.



Un périmètre de sécurité a été mis en place.



Les secours ont été mobilisés tout l’après-midi sur le sinistre. Une équipe de la cellule en risque chimique et technologique du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Yvelines est venue sur place.



La mission de ces pompiers spécialisés a consisté à vérifier la nature des produits qui ont brûlé et s’assurer qu’ils ne sont pas toxiques. Une série d’analyses de l’air devrait être effectuée entre aujourd’hui et demain.



GDE est spécialisée dans la destruction de véhicules automobiles en fin de vie et destinés à la casse ainsi qu’au recyclage de toutes sortes de ferrailles et métaux.



Aucun blessé n’a été déploré.