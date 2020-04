Yvelines : une voiture de police attaquée à coup de pommes de terre et d'oignons aux Mureaux

Des policiers ont été la cible de jets de jets de pommes de terre et d’oignons lancés depuis les étages d’un immeuble, rue Louis-Blériot dans la zone de sécurité prioritaire (ZSP) aux Mureaux (Yvelines), .



Les faits se sont produits, cette nuit vers 0h45, dans le quartier des Musiciens, alors que la patrouille procédait à l'interpellation d'un individu pour récidive de non respect de confinement.



Les projectiles ont atteint le pare-brise et le toit du véhicule de police sans occasionner de blessé ni de dégât. Le ou les auteurs n'ont pas été identifiés.