Yvelines : une soixantaine d’armes découverte au domicile d’un habitant de Vaux-sur-Seine

Une soixantaine d’armes de poing et d’épaules ont été saisies au domicile d’un habitant, rue du Général-de-Gaulle, à Vaux-sur-Seine (Yvelines).



Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont fait cette étonnante découverte, alors qu’ils intervenaient, ce lundi matin, au domicile d’un homme de 64 ans, ayant fait une chute à domicile, et dans l’incapacité de se relever.



Informés de la présence de ces armes, les services de police sont venus sur place et ont comptabilisé entre 60 et 70 armes à feu de tout type (de poing, d’épaule, des pistolets d’alarmes et des pistolets à poudre). La majorité de ces armes étaient neutralisées, relate une source judiciaire.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer la nature et la provenance des armes. Elle devrait permettre d’établir si leur détenteur est un collectionneur.



Dans l’attente, le sexagénaire, souffrant d’obésité morbide, a été transporté à l’hôpital. Il sera entendu par les enquêteurs dès que son état de santé le permettra.