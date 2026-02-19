Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

Une femme de 55 ans intervenait en sa qualité de mandataire de justice mercredi aux alentours de 12h30 au domicile d'un particulier situé allée des Vignes, au Pecq (Yvelines) lorsqu’elle a été agressée. Selon les premiers éléments, le fils de la propriétaire lui a porté plusieurs coups de pied au niveau du ventre avant de prendre la fuite à pied.
Alertée, une patrouille de police a immédiatement entrepris des recherches dans le secteur en compagnie de la victime.
Connu des services de police
L’auteur présumé des violences, un homme de 61 ans, a finalement été localisé et interpellé à proximité du lieu des faits. Lors de son arrestation, il était porteur d’un cutter. L’individu n'est pas inconnu des services de police : son nom figure au tableau des antécédents judiciaires (TAJ).
La victime s’est rendue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye pour déposer plainte. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression et les suites judiciaires qui seront données.
