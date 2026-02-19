Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter


Publié le Jeudi 19 Février 2026 à 12:52

En intervention à domicile, au Pecq, une mandataire judiciaire a été violemment prise à partie par le fils de la propriétaire. L’homme a été retrouvé peu après par la police, en possession d’un cutter.



L'auteur des violences a été interpellé un peu plus tard par la police - Illustration
L'auteur des violences a été interpellé un peu plus tard par la police - Illustration
Une femme de 55 ans intervenait en sa qualité de mandataire de justice mercredi aux alentours de 12h30 au domicile d'un particulier situé allée des Vignes, au Pecq (Yvelines) lorsqu’elle a été agressée. Selon les premiers éléments, le fils de la propriétaire lui a porté plusieurs coups de pied au niveau du ventre avant de prendre la fuite à pied.

Alertée, une patrouille de police a immédiatement entrepris des recherches dans le secteur en compagnie de la victime.

Connu des services de police

L’auteur présumé des violences, un homme de 61 ans, a finalement été localisé et interpellé à proximité du lieu des faits. Lors de son arrestation, il était porteur d’un cutter. L’individu n'est pas inconnu des services de police : son nom figure au tableau des antécédents judiciaires (TAJ).

La victime s’est rendue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye pour déposer plainte. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression et les suites judiciaires qui seront données.
 



Vous pouvez réagir à cet article

EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

index.php?action=html

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine

02/02/2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

29/01/2026

Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

26/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags