Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

En Île-de-France, la préfecture de police active le niveau 2 du Plan neige et verglas (#PNVIF). Des mesures restrictives sont mises en place entre 8h et 14h.



Pour tous les véhicules, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, les véhicules de transport de personnes ainsi que ceux transportant des marchandises ou des matières dangereuses n’ont pas le droit de dépasser sur les axes structurants.



Dans les Yvelines, 1 à 3 cm de neige sont attendus, localement jusqu’à 5 cm. Un redoux en milieu de journée pourrait provoquer des pluies verglaçantes, rendant les chaussées particulièrement glissantes.