Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche


Publié le Samedi 14 Février 2026 à 22:11

Un nouvel épisode hivernal s’annonce sur une large partie du nord du pays. Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange neige et verglas pour la journée du dimanche 15 février.



L’alerte concerne l’ensemble de l’Île-de-France et des Hauts-de-France pour la neige, ainsi que la Côte-d’Or et la Haute-Marne pour le verglas. L’épisode est attendu de 8h à 19h. Les conditions de circulation pourraient se dégrader rapidement malgré les interventions des gestionnaires de voirie.

Jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines

En Île-de-France, la préfecture de police active le niveau 2 du Plan neige et verglas (#PNVIF). Des mesures restrictives sont mises en place entre 8h et 14h.

Pour tous les véhicules, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, les véhicules de transport de personnes ainsi que ceux transportant des marchandises ou des matières dangereuses n’ont pas le droit de dépasser sur les axes structurants.

Dans les Yvelines, 1 à 3 cm de neige sont attendus, localement jusqu’à 5 cm. Un redoux en milieu de journée pourrait provoquer des pluies verglaçantes, rendant les chaussées particulièrement glissantes.

Adapter sa conduite

Bison Futé recommande de différer les déplacements non indispensables, de consulter l’état du trafic avant de partir et de s’informer en temps réel via son site et son application, rubrique « Routes en hiver ».

Les équipements hivernaux restent obligatoires dans certaines zones de montagne depuis le 1er novembre 2021, rappelle Sécurité Routière.

Les autorités appellent les automobilistes à adapter leur conduite, augmenter les distances de sécurité et anticiper d’éventuelles perturbations sur les grands axes.
 



