Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

Publié le Jeudi 19 Février 2026 à 12:53

Les policiers ont eu du fil à retordre hier après-midi à Trappes, confrontés à un chauffard qui a refusé de s'arrêter à un contrôle routier. Le conducteur a pris des risques pour leur échapper, n'hésitant pas à rouler sur trois roues après un accident. On vous raconte la suite en détail.



Un simple contrôle routier a dégénéré mardi après-midi à Trappes. Un conducteur de 23 ans, soupçonné de conduite sous stupéfiants, a refusé d’obtempérer avant d’être interpellé dans un climat particulièrement tendu.



Les faits se sont produits allée des Yvelines. La scène s’est poursuivie jusqu’à la rue Jean-Macé, sous les yeux de riverains médusés.

La voiture des fuyards roule sur ...trois roues Il est environ 15h30 lorsque les policiers repèrent un véhicule circulant à vive allure. Les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle. Le conducteur accélère brusquement et prend la fuite.



Dans sa course, il franchit un rond-point et percute un terre-plein central, arrachant sa roue arrière. Malgré les dégâts, il poursuit sa route… sur trois roues. La fuite s’achève rue Jean-Macé, où le véhicule percute légèrement une voiture de police, endommageant un rétroviseur.



Alors que le conducteur est interpellé et que son passager tente de s’enfuir, la situation s’envenime rapidement. Plusieurs individus s’interposent et tirent des mortiers d’artifice en direction des policiers. Un fonctionnaire reçoit un projectile au bras, sans blessure apparente.

Les assaillants dispersés par des renforts Des équipages en renfort sont contraints de faire usage de l'armement collectif (lacrymogène) pour disperser les assaillants et sécuriser la zone. Le passager, âgé de 29 ans, est finalement interpellé à son tour.



Le véhicule est pris en charge par le garage de permanence. Les deux hommes sont conduits au poste.



Lors de l'échauffourée, une policière aurait été blessée lors de la fuite du second individu, se plaignant de douleurs à un doigt et à un genou.



Le conducteur, âgé de 23 ans et connu au tableau des antécédents judiciaires (TAJ), devra répondre notamment de refus d’obtempérer, conduite sous stupéfiants et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Son passager, 29 ans, est inconnu des services de police.





