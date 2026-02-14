Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange


Publié le Samedi 14 Février 2026 à 20:04

Quatre individus ont tenté de dérober du cuivre et du laiton dans un entrepôt de Saint-Germain-la-Grange. Surpris par les gendarmes, ils ont pris la fuite avant qu’un vaste dispositif, appuyé par un hélicoptère et une équipe cynophile, ne permette l’interpellation de deux suspects.



Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange
Quatre individus pensaient pouvoir repartir discrètement avec du cuivre et du laiton. Leur tentative de vol s’est finalement bien mal terminée puisque deux d’entre eux ont été interpellés à Saint-Germain-la-Grange, dans les Yvelines, comme le relate la gendarmerie des Yvelines sur sa page Facebook.

Hélicoptère et équipe cynophile

L’intervention, menée avec l’appui d’un hélicoptère et d’une équipe cynophile, illustre la mobilisation des unités face à la recrudescence des vols de métaux dans le secteur.

Dimanche 8 février, vers 16 heures, un repérage suspect précède l’effraction du portail d’un entrepôt stockant du cuivre et du laiton. Alertée, la brigade motorisée de Beynes surprend les auteurs sur place.

Pris de court, les malfaiteurs abandonnent leur véhicule, moteur tournant, et prennent la fuite à pied. Un important dispositif est immédiatement déployé : 38 militaires engagés, un hélicoptère en appui aérien et une équipe cynophile pour ratisser la zone.

15 mois de prison pour le majeur

La coordination entre le PSIG de Saint-Germain-en-Laye et la compagnie de Saint-Germain-en-Laye permet de retrouver la trace de deux suspects. Guidés par le chien pisteur, les gendarmes procèdent à leur interpellation.

Le majeur a été condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt, assortis d’une interdiction du territoire. Le mineur sera convoqué devant le juge des enfants.
 



Vous pouvez réagir à cet article

EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

index.php?action=html

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine

02/02/2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

29/01/2026

Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

26/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags