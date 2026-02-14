Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

Publié le Samedi 14 Février 2026 à 20:04

Quatre individus ont tenté de dérober du cuivre et du laiton dans un entrepôt de Saint-Germain-la-Grange. Surpris par les gendarmes, ils ont pris la fuite avant qu’un vaste dispositif, appuyé par un hélicoptère et une équipe cynophile, ne permette l’interpellation de deux suspects.



Quatre individus pensaient pouvoir repartir discrètement avec du cuivre et du laiton. Leur tentative de vol s’est finalement bien mal terminée puisque deux d’entre eux ont été interpellés à Saint-Germain-la-Grange, dans les Yvelines, comme le relate la gendarmerie des Yvelines sur sa page Facebook.

Hélicoptère et équipe cynophile L’intervention, menée avec l’appui d’un hélicoptère et d’une équipe cynophile, illustre la mobilisation des unités face à la recrudescence des vols de métaux dans le secteur.



Dimanche 8 février, vers 16 heures, un repérage suspect précède l’effraction du portail d’un entrepôt stockant du cuivre et du laiton. Alertée, la brigade motorisée de Beynes surprend les auteurs sur place.



Pris de court, les malfaiteurs abandonnent leur véhicule, moteur tournant, et prennent la fuite à pied. Un important dispositif est immédiatement déployé : 38 militaires engagés, un hélicoptère en appui aérien et une équipe cynophile pour ratisser la zone.

15 mois de prison pour le majeur La coordination entre le PSIG de Saint-Germain-en-Laye et la compagnie de Saint-Germain-en-Laye permet de retrouver la trace de deux suspects. Guidés par le chien pisteur, les gendarmes procèdent à leur interpellation.



Le majeur a été condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt, assortis d’une interdiction du territoire. Le mineur sera convoqué devant le juge des enfants.





