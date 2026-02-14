Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

Illustration >Adobe Stock
Peu après minuit, une patrouille intervient pour une fête signalée comme agitée, rue Anatols-France à Houilles. Sur place, des jeunes se présentent aux policiers et dénoncent l’arrivée de quatre individus. Selon leurs déclarations, ces derniers se seraient emparés d’une trottinette en brandissant un container lacrymogène, avant de prendre la fuite à bord d’un Renault Scénic.
Le véhicule repéré dans la foulée
Les recherches engagées permettent de localiser rapidement le véhicule à Nanterre. Les fonctionnaires procèdent au contrôle puis à l’interpellation des quatre occupants.
Dans le coffre, les policiers retrouvent la trottinette dérobée. Le container lacrymogène utilisé pour menacer la victime est également saisi.
La victime, un garçon de 15 ans domicilié à Houilles, n’a pas souhaité déposer plainte.
Quatre suspects âgés de 16 à 18 ans
Les mis en cause sont un jeune de 16 ans domicilié à Antony, deux adolescents de 16 ans résidant à Bourg-la-Reine et un homme de 18 ans domicilié à Cachan. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion aggravée. L’enquête devra préciser le rôle de chacun dans cette affaire.