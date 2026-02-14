Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

Les mis en cause sont un jeune de 16 ans domicilié à Antony, deux adolescents de 16 ans résidant à Bourg-la-Reine et un homme de 18 ans domicilié à Cachan. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion aggravée. L’enquête devra préciser le rôle de chacun dans cette affaire.

