Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette


Publié le Samedi 14 Février 2026 à 10:29

Un adolescent de 15 ans a été dépouillé sous la menace d’une bombe lacrymogène, dans la nuit de vendredi à samedi, à Houilles. Yvelines). Les auteurs présumés ont été arrêtés quelques minutes plus tard à Nanterre, dans le département voisin des Hauts-de-Seine.



Illustration >Adobe Stock
Illustration >Adobe Stock
Peu après minuit, une patrouille intervient pour une fête signalée comme agitée, rue Anatols-France à Houilles. Sur place, des jeunes se présentent aux policiers et dénoncent l’arrivée de quatre individus. Selon leurs déclarations, ces derniers se seraient emparés d’une trottinette en brandissant un container lacrymogène, avant de prendre la fuite à bord d’un Renault Scénic.

Le véhicule repéré dans la foulée

Les recherches engagées permettent de localiser rapidement le véhicule à Nanterre. Les fonctionnaires procèdent au contrôle puis à l’interpellation des quatre occupants.

Dans le coffre, les policiers retrouvent la trottinette dérobée. Le container lacrymogène utilisé pour menacer la victime est également saisi.

La victime, un garçon de 15 ans domicilié à Houilles, n’a pas souhaité déposer plainte.

Quatre suspects âgés de 16 à 18 ans

Les mis en cause sont un jeune de 16 ans domicilié à Antony, deux adolescents de 16 ans résidant à Bourg-la-Reine et un homme de 18 ans domicilié à Cachan. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion aggravée. L’enquête devra préciser le rôle de chacun dans cette affaire.
 



Vous pouvez réagir à cet article

EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

index.php?action=html

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine

02/02/2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

29/01/2026

Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

26/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags