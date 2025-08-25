Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

Vers 20 heures, les fonctionnaires observaient un manège suspect impliquant deux individus. L’un, assis dans la rue, semblait donner des instructions à un second, qui allait récupérer un sac en plastique noir près d’un terrain de jeux. De retour auprès de plusieurs clients, il leur distribuait des pochons de résine de cannabis et des capsules remplies de produit stupéfiant, en échange de billets aussitôt replacés dans le sac.



Les policiers décidaient alors d’intervenir. Le suspect prenait la fuite mais jetait son sac au sol. Celui-ci était aussitôt récupéré par un autre équipage. À l’intérieur, les enquêteurs trouvaient 74 grammes de résine de cannabis, 4,5 grammes d’herbe et 340 € en petites coupures.