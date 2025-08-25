Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

Le 20 août 2025, en début de soirée, une équipe de la compagnie départementale d’intervention des Yvelines (CDI 78) mettait en place une surveillance à proximité d’un point de deal bien connu du quartier du Valibout, à Plaisir.
Un point de deal sous surveillance
Vers 20 heures, les fonctionnaires observaient un manège suspect impliquant deux individus. L’un, assis dans la rue, semblait donner des instructions à un second, qui allait récupérer un sac en plastique noir près d’un terrain de jeux. De retour auprès de plusieurs clients, il leur distribuait des pochons de résine de cannabis et des capsules remplies de produit stupéfiant, en échange de billets aussitôt replacés dans le sac.
Les policiers décidaient alors d’intervenir. Le suspect prenait la fuite mais jetait son sac au sol. Celui-ci était aussitôt récupéré par un autre équipage. À l’intérieur, les enquêteurs trouvaient 74 grammes de résine de cannabis, 4,5 grammes d’herbe et 340 € en petites coupures.
Placé en garde à vue, il nie les faits
Âgé de 20 ans et déjà très défavorablement connu des services de police, le jeune homme était interpellé puis placé en garde à vue. Lors de son audition, il niait toute implication dans le trafic, malgré une confrontation organisée avec les policiers qui avaient assisté aux transactions. Il refusait également de livrer le code de son téléphone portable, affirmant qu’il appartenait à un ami dont il ne souhaitait pas révéler l’identité.
Jugé en comparution immédiate
Sur instructions du parquet, le mis en cause était présenté à la justice le vendredi 22 août, dans le cadre d’une comparution immédiate. Le tribunal l’a reconnu coupable de trafic de stupéfiants en récidive et de refus de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone en récidive. Il a été condamné à 30 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et incarcéré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.