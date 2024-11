Yvelines : un trafic de cannabis démantelé lors d’un contrôle routier à Porcheville

La conductrice a rapidement avoué être en possession de cannabis. Elle a remis cinq sachets d'herbe et un autre sac contenant cinq sachets de résine, dissimulés dans le véhicule. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle livrait des produits pour un certain « Sco », via l’application sécurisée « Signal », et percevait une commission de 70 € pour chaque livraison de 500 €, pouvant aller jusqu'à 180 € selon les volumes. Elle affirmait livrer entre 10 et 40 clients par semaine, en fonction des jours.